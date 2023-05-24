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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu HDP'ye mi Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor? / 24.05.23

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu HDP'ye mi Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor? / 24.05.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu HDP'ye mi Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor? / 24.05.23

Sabah 03:28
02

Millet İttifakı'nda çatlak! Özdağ ve Kılıçdaroğlu mutabakatında dikkat çeken 'kayyum' detayı / 24.05.23

Sabah 01:36
03

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH'a konuştu! Kılıçdaroğlu'na 10 soru: Eğer 3. tur olsa eminim bunu da söylerdi / 24.05.23

Sabah 03:35
04

Ümit Özdağ iç savaş çıkarır dediği Kılıçdaroğlu ile ortak oldu! 7'li masaya girişini büyük bir yalanla taçlandırdı! / 24.05.23

Sabah 02:30
05

8'li koalisyonda 'Ümit Özdağ' krizi! Gelecek ve DEVA partilerinden Kılıçdaroğlu'na tepki / 24.05.23

Sabah 01:46
06

Başkan Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: Sizi asla yalnız bırakmayacak muhannete muhtaç etmeyeceğiz / 24.05.23

Sabah 01:57
07

Sözde “Takva” hücresi çökertildi! Üst düzey üç isim operasyonla yakalandı: Aralarında sözde İstanbul Valisi de var… / 24.05.23

Sabah 01:32
08

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Yarım kalan işi 28 Mayıs’ta tamamlayacağız / 24.05.23

Sabah 01:28
09

Tehdit paketinden kurşun ve iki beyaz gül çıktı / 24.05.23

Sabah 01:13
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