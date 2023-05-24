Son dakika haberleri: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turunda Kandilin ve HDPnin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğluna destek vereceğini açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuk olduğu canlı yayında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, İttifak dediğimiz şey şudur; İttifak bazında, siyasi program bazında, siyaset yapma bazında bir tablodur. Dolayısıyla bugün Kılıçdaroğlu HDPye mi yalan söylüyor, Zafer Partisine mi yalan söylüyor? ifadelerini kullandı.