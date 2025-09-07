AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli İl Başkanlığında gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişin önemli değerlendirmelerde bulunan Çelik, Terörsüz Türkiye stratejik, doğru bir adımdır. Emperyalist planlamalar ile daha çok istikrarsızlaştırmak isteyenler karşısındaki referans büyük bir cevap vermedir. Kötücül planlara karşı Türkiyenin kendi iradesi ile ortaya koyduğu yaklaşımdır. ifadelerini kullandı