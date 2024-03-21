AK Parti teşkilatları sahada çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Tüm kademeleriyle sahaya inen AK Parti bu dönem sandık esaslı seçmen odaklı çalışma yürütüyor. Aday belirleme süreçlerinin ardından sahanın nabzını tutan parti, 14 milyon haneyi ziyaret etti. Son virajda ise ikinci tur ziyaretleri yapılıyor. Girilmedik gönül çalınmadık kapı bırakmamak için tüm teşkilat mensupları 7/24 esasına göre program yapıyor. Seçim gününe kadar hedef tüm hanelere ulaşarak seçmene adayların vaatlerini anlatabilmek.