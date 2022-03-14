AK Parti ve MHP 'Seçim Kanunu Teklifi'nin detaylarını duyurdu: Baraj düşüyor! Parti grubu zorunluluğu kalkıyor... / 14.03.22

Son dakika haberi: Seçim Kanunu Teklifi AK Parti ve MHP tarafından TBMMye sunuldu. AK Parti Siyasi ve Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız kamuoyunu bilgilendirmek için TBMMde bir basın toplantısı da düzenledi. Yazıcı ve Yıldız, barajın 7ye düşürülmek istendiğini, partilerin grubunun bulunması zorunluluğunun kaldırılmasının teklif edildiğini bildirdi. Ayrıca, kanunun 1 yıl sonra uygulanabilir olması nedeniyle de erken seçim tartışmalarına son noktayı koyduğu belirtildi.