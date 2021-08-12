AK Parti'den Altındağ'daki provokasyonla ilgili açıklama / 12.08.21

Sabah

Son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan provokasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını, sorumluların yargı önünde hesap vereceğini söyledi. Çelik, vatandaşlara provokasyonlara karşı uyanık olma ve sağduyu çağrısında bulunurken, muhalefetin kutuplaştırıcı tavrını eleştirdi. Çelik, "Ne ülkemizde birilerinin sığınmacı kılığında provokasyon yapmasına müsaade ederiz, ne de sığınmacılara karşı nefret üretmeye çalışanlara müsaade ederiz." dedi.