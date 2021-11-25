AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı... / 25.11.21

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, genel merkezdeki son anket sonuçlarını A Haber canlı yayınında aktardı. Özdemir, muhalefetin erken seçim çağrılarının halkta bir karşılığı olmadığını, vatandaşın istikrar istediğini de söyledi. Özdemir, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşın cezaevinden yaptığı, 7 ilde hep birlikte miting çağrısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun, Mersinden başlıyoruz şeklinde yanıt verdiğini anımsattı, CHP, HDPnin arka bahçesidir. Talimatı yerine getiriyor. yorumunda bulundu.