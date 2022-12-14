SON DAKİKA HABERİ: EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş merak edilen bu iki konuda açıklama yaptı. Kurtulmuş, EYTde teknik sorunlar olduğunu belirtti, EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız ile çalışıyoruz dedi. Kurtulmuş, EYT düzenlemesinin popülizmden uzak olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Kurtulmuş, asgari ücret zammı için ise, Enflasyona ezdirmeyeceğiz ifadelerini kullandı.