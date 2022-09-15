AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHPnin desteklediği ve TBMM Genel Kurulunda evet oyu verdiği e-Ticaret Kanununun bazı maddelerinin iptali için AYMye başvurmasına ilişkin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özelin yaptığı Ey Hamza Dağ, sen, bu başvuruyu nereden öğrendin? Bu başvuru Anayasa Mahkemesinin bilgisayarlarında ve Cumhuriyet Halk Partisinin bilgisayarlarındadır açıklamasına tepki gösterdi. AYMnin internet sitesinde yapılan bu başvurunun görülebildiğini belirten Hamza Dağ, Sayın Özelin bilgisizliği de çok açık net bir şekilde ortadadır. dedi.