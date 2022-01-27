AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: Kriz anında böyle bir görüşme yapılmaz / 26.01.22

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin basın açıklaması düzenledi. İBBnin kar yağışı sonrası müdahalede yetersiz kalmasını eleştiren Çelik, Krize dönük bir basit bir fotoğraf çekiminden uzak bir yönetim var. Bir yönetimsizlik var. Yönetimin kendisi bir kriz oluşturmuştur. dedi. Çelik, Ekrem İmamoğlunun İstanbullu mahsur kalmışken balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile yemek yemesine de tepki gösterdi, Her krizde yok olan bir tabloyla karşı karşıyayız. 15 Temmuzda Genel Başkanları, kriz anlarında Belediye Başkanları yok olur. diye konuştu.