AK Parti'den son dakika EYT açıklaması! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için tarih verdi: Müjdeyi vereceğiz... / 18.01.22

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanvekili M.Emin Akbaşoğlu, EYTlilerin mağduriyetlerini giderecek bir çalışmanın Çalışma Bakanlığı ile birlikte yapılacağını ifade etti. Akbaşoğlu, milyonları ilgilendiren EYT konusunda tarih de verdi. Akbaşoğlu, Bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz. ifadelerini kullandı. İşte Akbaşoğlunun son dakika EYT açıklaması ve tüm detaylar...