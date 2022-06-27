AK Parti'li Göksu: İstanbul'a beklentisinden 5.6, Ankara'ya 2.6 milyar TL fazla para gelmiştir / 27.06.22

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, CHPli belediyelerin engelleniyoruz ve kaynaklarımız kesiliyor algısının gerçeklerden uzak olduğuna dikkat çekerek yaptığı açıklamada, 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine beklentisinden 5.6 milyar, Ankara Büyükşehir Belediyesine ise beklentisinden 2.6 milyar fazla para gelmiştir. Buradan hodri meydan diyoruz ve tüm samimiyetimizle soruyoruz? Bugüne kadar, başkanı olduğunuz şehirlerde, o şehrin gençleri için, kadınları için, çocukları için ve o şehrin geleceği için, belediye meclislerine tek bir proje getirdiniz mi? dedi.