SON DAKİKA HABERİ: İYİ Partiden istifa ettikten sonra AK Partiye katılan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, vücut kırgınlığını gideren serum, takviye ve vitamin almak için gittiği hastanede doktorun kendisine verdiği muscobloc isimli ilaç nedeniyle ölümden döndü. Özel hastanedeki bu olayın ardından hızla Ankara Şehir Hastanesine sevkedilen Ok, başarılı bir tedavi ile yaşama tutundu. Suç duyurusunun ardından tutuklanan Prof.Dr. Ali Akçayın hastane kayıtlarını silmeye çalıştığı belirlendi. Akçayın savunması da dikkat çekti.