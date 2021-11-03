AK Partili Kurtulmuş anket manipülasyonuna son noktayı koydu: CHP'nin yaptırdıklarında da açık ara birinciyiz... / 03.11.21

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Partinin iktidara gelişinin 19uncu yılına A Haber televizyonuna konuk oldu. Turkuvaz Medya TEM Medya Merkezi stüdyolarında gerçekleşen canlı yayında Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, CHPnin tezkereye hayır demesi ve HDP ile yakınlaşmasını, Tezkere krizi önemli bir krizdir. Bu ittifak içinde sürdürülemez bir gerginlik. dedi. Anketlerde algı operasyonlarına başvurulduğunu ifade eden Kurtulmuş, CHPnin yaptırdığı kamuoyu çalışmalarını alın hiç fark etmez. CHP bir milim ileri gidemiyor, AK Parti açık ara birinci parti. diye konuştu.