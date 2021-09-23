AK Parti'li milletvekilleri spekülatörlere isyan etti! Fiyatlar böyle artıyor / 23.09.21

Sabah

Gıda fiyatlarındaki fahiş artışların denetim altına alınması için ilgili bakanlıklar gerekli önlemleri almak için düğmeye basarken konu seçim çevrelerinde vatandaşın nabzını tutan AK Partili milletvekillerine iletilen en ön önemli sorunlardan biriydi. Milletvekilleri gıda fiyatları ile ilgili yapılan spekülasyonlar karşısında şaşırırken bunları bir rapor halinde AK Parti Genel Merkezine de iletmeye başladı.