AK Partili Numan Kurtulmuş: Kim hangi anketi getirirse getirsin AK Parti 1. partidir / 19.01.22

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programında önemli açıklamalarda bulundu. Engelleniyoruz algısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna cevap veren Numan Kurtulmuş, İBB Başkanı polemik yerine 16 milyonu düşünsün. İstanbula hizmet için bir dakikasını boşa geçirmesin. İBB Başkanı Erdoğan belediyeciliğini örnek alabilir. ifadelerini kullandı. Anket sonuçlarındaki son durumla ilgili konuşan Kurtulmuş, Kim hangi anketi getirirse getirsin AK Parti açık ara 1. partidir dedi.