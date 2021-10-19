Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi... / 19.10.21

Sabah

Son dakika haberine göre; Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya'da şiddetli bir şekilde hissedilirken, AFAD'dan da bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, depremin Akdeniz üzerinde gerçekleştiği, 6 büyüklüğünde olduğu tespiti yapıldı. Deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşarken, olumsuz bir durum bilgisi şu an için paylaşılmadı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...