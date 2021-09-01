Akdeniz'de petrol sızıntısı paniği: Kriz masası kuruldu, gemiler teyakkuzda bekliyor! Özel ekip KKTC'ye ulaştı... / 31.08.21

Sabah

Suriye'nin kuzeybatısında, Akdeniz kıyısında yer alan Banyas kentindeki Termal Santralden geçen hafta başında petrol sızıntısı yaşanmıştı. Sızıntı rüzgarın yön değiştirmesi ve akıntı ile hızla KKTC'ye ilerlemeye başladı. Karpaz kıyıları önünde Türkiye'nin gönderdiği 3 gemi hazır beklerken, yine Türkiye'den yola çıkan özel ekip bölgeye ulaştı. KKTC'de kriz masası kuruldu, gelişmeler anbean takip ediliyor.