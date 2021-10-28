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7/24 Dinle Sabah AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, 'Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum' diyerek duyurdu... / 28.10.21
AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, 'Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum' diyerek duyurdu... / 28.10.21

AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, 'Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum' diyerek duyurdu... / 28.10.21

150 Bölüm | 07:50:44

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01

AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, 'Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum' diyerek duyurdu... / 28.10.21

Sabah 03:25
02

Galatasaray'da Fatih Terim'den kaçan penaltı sonrası flaş karar / 28.10.21

Sabah 01:41
03

Burak Yılmaz'ın tepkisi Fransa'da olay olmuştu! İlk açıklama geldi! "Başkanın önünde..." / 28.10.21

Sabah 01:57
04

“Muz Yeme” provokasyonuna 11 gözaltı... / 28.10.21

Sabah 00:56
05

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş anaokulu kararı! Karantina süresi... / 28.10.21

Sabah 01:07
06

ABD'den Çin'e büyük şok! Dünya gündemine bomba gibi düşen casusluk görevi! / 28.10.21

Sabah 02:35
07

Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı: Hedefimiz orası... / 28.10.21

Sabah 01:51
08

| Bakan Çavuşoğlu 10 büyükelçi sürecinin perde arkasını anlattı: Sınır dışı çalışmasını başlatmıştık / 28.10.21

Sabah 05:06
09

Başkan Erdoğan'dan ikinci 'siyasi cinayetler' dilekçesi! / 28.10.21

Sabah 01:44

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