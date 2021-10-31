AKM "Sinan Operası" ile açıldı! Atatürk'ten sonra ilk kez... / 31.10.21

Atatürk Kültür Merkezinin AKM yeniden ve eşsiz bir eser olarak açılmasının yankıları sürerken bu abidevi yapı ve açılışı için düşünülen incelikler de ayrı ayrı konuşuluyor. AKMye ilişkin ortaya çıkan bir son dakika haberi de açılış için Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından talep edilen açılış operası oldu. AKM, Sinan Operası’yla kapılarını açtı. Ünlü mimarın yaşamından kesitlerin anlatıldığı opera, Atatürk’ün İran Şahı için sipariş ettiği operadan sonra, Cumhurbaşkanı talebiyle yapılan ikinci opera oldu