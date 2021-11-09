Akşener'den şehit ağabeyine çirkin sözler: "Özür dilemek yerine iftiraya devam ediyorlar" / 09.11.21

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında şehit ağabeyi Tahir Gümren’e küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’ı korumak adına isim vermeden Bingöllü Tahir Gümren için “Porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz!” ifadelerini kullandı. AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, Akşener’in grup toplantısında Gümren için pornografik paylaşımları olduğu iddiası sonrasında Tahir Gümren ile görüştü. Tahir Gürmen Akşener’in sözleri sonrasında “Benim adımla bir twitter adresi açılmış, bu adresin varlığını bile bugün öğrendim, o adresle benim hiçbir ilgim yoktur, ayıptır artık, özür dilemek yerine bana, aileme, namusuma iftira atmaya devam ediyorlar” dedi...