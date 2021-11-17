Aktif görevdeki hakim ve savcılara operasyon! Dikkat çeken ‘çalışma evi’ ayrıntısı / 17.11.21

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ üyesi oldukları ve Çalışma Evi olarak adlandırılan hücrelerinde hâkimlik ve savcılık sınavlarına hazırlandıkları tespit edilen 54 kişiye operasyon yapıldı. 14 hakim ve savcının aktif görevde bulunduğu ortaya çıktı. Savcılığın ihbarı üzerine HSK 14 yargı mensubu hakkında işlem başlatırken operasyonda gözaltına alınan bir avukatında görevde bulunan bir kaymakamın eşi olduğu belirlendi. Bir diğer avukatın ise Ankara Üniversitesinin avukatlarından olduğu ortaya çıkarıldı.