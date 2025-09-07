Son dakika haberi... Tahliye olduktan bir gün sonra itiraz doğrultusunda yeniden tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklama kararına ulaşıldı. Kararda, Köseler’in tutukluluk halini ortadan kaldıracak bir durumun oluşmadığı, sanık hakkinda düzenlenen iddianame içeriği aleyhine yönelik beyanların mevcut olduğu belirtildi. Delillerinin henüz toplanma aşamasında olduğu vurgulanan kararda, delilleri karartma, tanıkları etkileme ve kaçma şüphesinin bulunduğu aktarıldı. Kararı değerlendiren Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Eryılmaz itirazı kabul etti ve yeniden tutuklanmalarına karar verdi.