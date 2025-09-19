Antalyanın Alanya, Muğlanın Milas ve Aydının Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangınları söndürmek için canhıraş mücadele veriyor. Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saat 23.00 sıralarında başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale edilen yangının enerjisinin düşürüldüğü, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydının Çine ilçesi, Antalya ve Muğladaki alevlere 14 uçak, 20 helikopter, 153 arazöz, 14 iş makinesi ve 815 personelle müdahale edildiğini bildirdi.