Başkan Recep Tayyip Erdoğanın, Alevi Bektaşi vatandaşların ve onların bir araya geldiği mekanların meselelerinin takibi için Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulacağını açıklaması Alevi kanaat önderleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Konuyla ilgili görüşlerini SABAHla paylaşan Cemevi başkanları ve kanaat önderleri , Alevilerin yıllardır beklediği büyük adımı sayın Cumhurbaşkanı attı. Cumhuriyet tarihinin en büyük adımıdır. Bu açıdan Erdoğana duyarlılığı nedeniyle teşekkür ediyoruzdedi.