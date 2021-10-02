Alex Teixeria Sivasspor maçında oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan motivasyon sözleri / 02.10.21

Sabah

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-0 yenilen Beşiktaş, rotayı Süper Lig'e çevirdi. Adana Demirspor beraberliği, ardından Altay yenilgisiyle ligde oynadığı son 2 maçta 5 puan bırakan siyah-beyazlılar, Sivasspor'u yenerek nefes almak istiyor. Son dönemde yaşanan sakatlıklarla sarsılan Kartal'a 3 isimden iyi haber geldi. Vida, Teixeira ve Necip Uysal Sivas'a götürüldü. Zorlu maç öncesi takımla bir toplantı yapan Sergen Yalçın, "Performansınızı yükseltme vaktiniz geldi de geçiyor. Toparlanıp, gerçek kimliğinizi gösterin" şeklinde konuştu.