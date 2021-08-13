Aleyna Çakır ve Şule Çet davalarının avukatı Umur Yıldırım'a şiddet suçlaması! Tanık ifadeleri şoke etti / 13.08.21

Sabah

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet ile kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümleriyle ilgili dosyalara bakmasıyla tanınan avukat Umur Yıldırım'ın sevgilisi avukat Pelin Soylu’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada tanık ifadeleri dosyaya girdi. İkilinin kavga ettiği sırada evde bulunan avukat Ege Yalçın, ikilinin mutfakta konuştuklarını ve genç kızın Umur Yıldırım’dan aldığı parayı iade etmediğini doğrulayarak, ‘Pelin mutfaktan çıktıktan sonra Umur’u tehdit etmeye başladı. Umur Pelin’le konuşmak ve Pelin’i tutmak amacıyla ona doğru yöneldi. Bu sırada gelişi güzel şekilde Pelin’i saçından tuttu. Hemen bıraktı. Darp raporu aldığı sıra vücudunda eski yaralar olmasına rağmen bunları yaşanan olayla ilgili gibi gösterdi. Kendisini uyarmama rağmen, ‘Olsun bunlar da kayda geçsin’ dedi’ diyerek olaya tanıklık etti.