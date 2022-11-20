Esenyurtta otomobiliyle Aleyna Nur Gökçeye 21 çarparak ağır yaralanmasına neden olan Sezer H. nin, 14 yıl önce de Satı Yılmaza 66 çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. 2008 yılında Sezer H.nin 12 bin 100 TL adli para cezasına çarptırıldığı ve 43 gün tutuklu kaldığı belirtildi. Aleyna Nur Gökçeden gelecek iyi bir haber için hastane önünden bir an olsun ayrılmayan ağabeyi Hakan Gökçe, Bugün Aleyna oldu, yarın bir başkası olacak. Bundan yıllar önce ölen kişi Satı Yılmazdı. Bu kaza değil, cinayete teşebbüs dedi.