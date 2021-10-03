Aleyna'yı ölüme böyle sürüklediler / 03.10.21
Sabah
Iğdır'da yaşayan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün yaşadıkları onu ölüme sürükledi. İddiaya göre genç kız, sevgilisinin babası Gökhan Argın'ın cinsel istismarına maruz kaldı. Bunalıma giren genç kız arkasında "ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakıp evinin 5. Katından atladı. Talihsiz kızın ölümünün ardından gözaltına alınan baba-oğul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kızın yakınları baba-oğulun serbest kalmasına tepki gösterdi.