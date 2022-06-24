Algı operasyonları ellerinde patladı! AKM'de Emine Erdoğan'a 'protesto yalanı' / 24.06.22

İstanbul Taksimdeki AKMde Atatürk Kültür Merkezi dün akşam Özbekistan Sanat ve Kültürü Geliştirme Fonu tarafından Lazgi Dans Performansı sahnelendi. Program Özbekistanı temsilen performansın direktörü olan Sayın Saida Mirziyoyevanın 40 dakika geç katılması nedeniyle geç başladı. Bu duruma salondaki seyirciler tepki gösterdi. Ancak CHP medyası Cumhuriyet, BirGün, T24, Onedio, halkTV okuyucularına Emine Erdoğan yuhalandı yalanıyla servis etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise bu duruma tepki gösterdi ve olayın aslını Twitterdan paylaştı.