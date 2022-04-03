Alibeyköy Barajı'na zehir akıyor! Hayvanlar öldü, vatandaşlar tedirgin / 03.04.22

İstanbulun en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı ve İstanbullular büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Baraja uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle mavi ve yeşil tonlarda akıyor. Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, farklı renklerde akan derenin etrafı da çöplerle dolu. İSKİnin Atıksu Terfi Merkezinin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvan ölümleri de yaşandığı öne sürüldü. Çevre sakinlerinden Hasan Tamar, Büyük ihtimalle kot fabrikasından gelen su, başka bir şey düşünemiyoruz. Daha önce de yetkililer inceleme yaptı, kot fabrikasında birkaç ay ara verildi. Sonra yeniden başladı. Genellikle hafta sonları bu su daha çok oluyor diye konuştu. İşte korkutan detaylar...