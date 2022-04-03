Alman medyası yazdı: Batı, Türkiye görmezden gelemez! Dikkat çeken Başkan Erdoğan vurgusu / 03.04.22

38. günde devam eden Rusya Ukrayna savaşı Türkiyenin arabuluculuk rolü sayesinde bitecek gibi görünüyor. İstanbulda gerçekleşten müzakereler ve Başkan Erdoğanın taraf devletlerin liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında tüm dünyanın yüreğine umut serpildi. Öte yandan Başkan Erdoğanın savaşın ilk gününden beri gösterdiği kararlı ve başarılı tutum Alman medyasının da gözünden kaçmadı. Türkiye Cumhurbaşkanının başarılı dengeleme eylemi başlıklı haberlerinde, Batının artık Türkiyeyi görmezden gelemeyeceğine dikkat çekildi.