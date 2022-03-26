Almanya'dan 7 sayfalık dikkat çeken analiz! 'Türkiye Avrupa'nın yeni enerji merkezi olabilir' / 26.03.22

Rusya Ukrayna savaşı Türkiyenin stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. Almayada yayınlanan bir analizde Türkiye’nin bölgedeki savaşta olabildiğince tarafsız bir rol oynadığı belirtilirken, diğer NATO üye kelerinin aksine Türkiye’nin daha dengeli bir pozisyon aldığı kaydedildi. Türkiye’nin NATO için Rusya özelinde diyalog ortaklığı bağlamında önemli olduğunun altı çizilen analizde, Erdoğanın savaştaki diplomatik çabalarının Türkiye, ABD ve Avrupa arasındaki gergin ilişkileri iyileştirmek için de iyi bir fırsat sunduğu ifade edildi.