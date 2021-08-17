Almanya’dan utanç verici tahliye kararı! Afganistan’daki izdihama rağmen… / 17.08.21

Sabah

Taliban güçlerinin Afganistan’da yönetimi ele geçirmesi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. NATO kuvvetlerinin geri çekilmesinin ardından haftalar içinde tüm vilayetleri alarak başkent Kabil’de de yönetime el koyan Taliban’dan kaçan binlerce kişi, havalimanında izdiham yarattı. Başta ABD olmak üzere birçok ülke, ülkeden çıkmak isteyenleri tahliye etmek için bölgeye, kapasitesinin üzerinde insan alan peş peşe uçaklar gönderirken Alman hükümeti bir skandala imza attı.