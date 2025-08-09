Ünlü YouTuber Kurt Caz, Almanya’nın finans başkenti Frankfurt’ta yaşanan çarpıcı bir gerçeği gündeme taşıdı. Kentin merkezinde yer alan ve Zombi Mahallesi olarak anılan bölgede uyuşturucu, suç ve göçmen krizinin yarattığı ağır tabloyu görüntüledi. Avrupa’nın uzun yıllardır dünyaya medeniyet, refah ve düzen imajı sunduğunu hatırlatan Caz, Frankfurt’un kalbinde bağımlıların ve suçun hâkim olduğu bu sokakların, söz konusu imajla tezat oluşturduğunu vurguladı. Zombi Mahallesi, Avrupa’daki sosyal çöküşün en belirgin göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.