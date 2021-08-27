Alpay Kalyon'u öldürdükten sonra kayıtları silmişler! SABAH, eski eşi Sırma Akman'ın ifadesine ulaştı / 27.08.21

Sabah

Son dakika haberi: İzmir'in Çeşme ilçesinde darp edilen kadını kurtarmak isterken hayatını kaybeden Alpay Kalyon (33) cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH, eski eşi gözlerinin önünde can veren Sırma Akman'ın ifadesine ulaştı. Kalyon'u kalbinden bıçaklandığı işletmenin mesul müdürü Muhlis Aktürk'ün olay yerini gösterir kamera kayıtlarını sildiği tespit edildi. Şüpheli Muhlis Aktürk hakkında 'suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.