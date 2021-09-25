Altay maçı sonrası Sergen Yalçın'a eleştiri! "En büyük hatası..." Gökhan Töre, Kenan Karaman, N'Sakala / 25.09.21

Sabah

Son dakika haberi... Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu. 11 sakat oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkan Beşiktaş'ta Gökhan Töre, Kenan Karaman ve N'Sakala'nın performansları yoğun eleştiri aldı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken, Fatih Doğan ve Ömer Üründül, hem teknik direktör Sergen Yalçın hem de söz konusu 3 futbolcuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...