Son dakika: SABAH, İzmir derbisinde çıkan olaylar nedeniyle tutuklanan şüphelilerden Altay tribün lideri Çağdaş Kurt’un 39 ifadesine ulaştı. Kurt ifadesinde, “Futbolculara moral verme amaçlı meşale organizasyonumuz vardı. Bu nedenle meşalelileri aldık. Serkan meşaleleri bana siyah poşetle getirdi ve içinde hediye olduğunu söyledi” dedi. Tutuklanan diğer şüpheli Dinçer Demir, “Biz kendi grubumuz olarak aramızda para topladık. Uğur Kuş, Mustafa Ertaş, Abdullah Varan ve Veli Öksüz sis ve meşale almak için hesabıma para yolladı. Hesabıma gönderilen 600 lira ile meşale ve sis aldım” dedi.