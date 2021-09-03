Altın fiyatları için yön yukarı döndü! İşte altın için gündem olacak 2 konu / 03.09.21

Sabah

Gram altın fiyatları, ons altın tarafından esen rüzgârın etkisiyle haftanın son işlem günü hareketlendi. ABD’de açıklanan istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla, piyasalarda likiditenin süreceği beklentisi arttı ve ons altın yükseliş kaydetti. Gün içi 481 lirayı gören gram altın ons ile beraber 487 lirayı test etti. Öte yandan altın, hisse senedi ve döviz piyasaların gündeminde Eylül ayı için 2 kritik konu bulunuyor.