Altın fiyatları sallandı! Altın için ayı piyasası mı ayı tuzağı mı? Uzman isimden çarpıcı altın yorumu / 10.08.21

Sabah

Altın fiyatları son dönemde büyük dalgalanmalar yaşadı. ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası özellikle ons altın sert düşüş kaydederek emtia piyasalarını salladı. Ons altın, 1815 dolar seviyelerinden 1652 dolar düzeyine kadar hızlı bir geri çekilme yaşarken, gram altın da bu ters rüzgardan etkilenerek bir günde 30 TL birden düşüş kaydetti. Altın piyasasında yaşanan bu deprem birçok yatırımcının kafasında soru işareti bıraktı: Düşüş sürecek mi? Altın için ayı piyasası mı geldi? Yoksa bu bir ayı tuzağı mı? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Erzegen Sabah.com.tr’ye cevapladı.