Altın fiyatları TERS RÜZGARDA! Altın gram fiyatı düşüyor: Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 31 Ocak 2022 bugün ne kadar? / 31.01.22

Son dakika haberi...Altın fiyatları için Ocak 2022 hareketli geçti. Gram altın fiyatları, Fed toplantısı sonrası ons yönünden esen ters rüzgârın etkisiyle yönünü aşağı çevirerek 767 TL’yi gördü. Fed faizleri Ocak ayı için sabit tutarken, Mart ayı için faiz artırım sinyali verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olurken, 1.850 dolar düzeyinden başlayan düşüş 1.780 dolar seviyesine kadar sürdü. Ayrıca, altın gram TL fiyatı ‘Kur korumalı TL mevduat’ sisteminin dolar kuruna istikrar getirmesiyle dolar/TL’den de destek bulamadı. Altın yatırımcıları, ‘Altın kuru bugün ne kadar oldu, canlı gram altın kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi’ sorularına cevap ararken, Kapalıçarşı’dan gelen son verilere göre çeyrek altın 1.290 TL bandında, Cumhuriyet altını ise 5.150 TL düzeyinde işlem görüyor. İşte piyasalarda fiyatlarda öne çıkan gelişmeler...