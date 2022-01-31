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7/24 Dinle Sabah Altın fiyatları TERS RÜZGARDA! Altın gram fiyatı düşüyor: Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 31 Ocak 2022 bugün ne kadar? / 31.01.22
Altın fiyatları TERS RÜZGARDA! Altın gram fiyatı düşüyor: Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 31 Ocak 2022 bugün ne kadar? / 31.01.22

Altın fiyatları TERS RÜZGARDA! Altın gram fiyatı düşüyor: Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 31 Ocak 2022 bugün ne kadar? / 31.01.22

Sabah

150 Bölüm | 08:11:30
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01

Altın fiyatları TERS RÜZGARDA! Altın gram fiyatı düşüyor: Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 31 Ocak 2022 bugün ne kadar? / 31.01.22

Sabah 02:21
02

Vitor Pereira Fenerbahçe'nin yıldızını Everton'a götürüyor / 26.01.22

Sabah 00:59
03

Fenerbahçe'ye Fildişi Sahilli sol bek! Anlaşma tamam / 28.01.22

Sabah 00:37
04

Galatasaray'da 2 ayrılık kesinleşti! Sezon başı gelmişti... / 19.01.22

Sabah 00:58
05

Galatasaray'da Omar sevinci! 13 ay sonra dönüyor / 27.01.22

Sabah 00:59
06

Galatasaray'da Burak Elmas'a isyan: Hani verdiğin sözler / 25.01.22

Sabah 01:42
07

Galatasaray'da kaleci sorunu çözülüyor! Roman Bürki ile anlaşma sağlandı... / 29.01.22

Sabah 01:36
08

Galatasaray'da Burak Elmas'a ibra tehlikesi! / 22.01.22

Sabah 01:27
09

Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Bunu başaran son hoca İsmail Kartal... / 13.01.22

Sabah 01:05
10

Galatasaray'a transferde şok haber! Josuha Guilavogu'da pürüz çıktı / 30.01.22

Sabah 00:41
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