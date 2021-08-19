Altın fiyatları toparlanıyor! Altın için alım mı satım mı zamanı? Uzman isimden çarpıcı altın yorumu / 19.08.21

Sabah

Altın fiyatları, küresel düzeyde likiditenin azalacağı endişesi ile baskı altına girdi. Ons altın 1650-1680 dolar seviyesinden destek bulurken, gram altın fiyatları, ons tarafındaki zayıf seyrin rüzgârına kapıldı. Altın yatırımcıları piyasadaki hareketliliğin artması sonrası 'Altın fiyatları alım mı satım mı fırsatı veriyor', 'Bu seviyelerde altın alınır mı' sorularına yanıt ararken, Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da altın fiyatları üzerine teknik değerlendirmelerde bulunarak, kısa ve uzun vadeli alım satım stratejisini açıkladı.