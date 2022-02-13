Altın için en iyi kazanç dönemi başlıyor! Bu tarihlere dikkat: Vatandaşlara yeni gelir kapısı olacak / 13.02.22

Son dakika haberi…Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni Türkiye Ekonomi Modeli’nin önemli bir parçası olan yastık altı altın için atılan adımları açıkladı. Bakan Nebati vatandaşa büyük gelir kapısı olacak sistemin 1 Mart’tan itibaren 81 il genelinde başlayacağını duyurdu. Yeni sistemin en önemli dikkat çeken özelliği ‘Fiziki altın’ın artık kolaylıkla altın, repo ve katılım hesaplarına kolaylıkla yatırılabilecek. Bununla beraber vatandaş altın ile hem değer koruması sağlayacak hem de risksiz ekstra bir kazanç sağlamış olacak. İşte yeni altın modelin en çok merak edilen ayrıntıları…