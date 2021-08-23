“Altın Kız” Busenaz Sürmeneli, SABAH Spor'a konuştu: Sizi daha çok ağlatacağım / 23.08.21

Sabah

Turkuvaz Medya'yı ziyaret eden "Altın Kız" Busenaz Sürmeneli, SABAH Spor'un sorularını yanıtladı! Busenaz, "Tokyo'da başarımızı çok iyi anlayamadık İstanbul'da kafamı dinlerim, beni tanımazlar dedim. Ama arabanın içinde bile tanındım. Trabzon'da herkes sokaklardaydı. Her tarafta Türk bayrağı vardı. Siteye girdim fotoğraflarım var. Çok gurur verici. Bu şehre madalya yakıştı. Kimi görsem 'Seni izlerken ağladım' diyor. Ben de onlara diyorum ki hazır olun sizi daha çok ağlatacağım. Çünkü devamı gelecek. Cumhurbaşkanımıza zaten 2013’te söz vermiştim. Ara ara görüşüyoruz, kendisine çok saygı duyuyorum. Ne mutlu bana ki, böyle bir altın madalya ile karşısına çıkacağım" ifadelerini kullandı.