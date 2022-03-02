Altın tasarruf sistemi başladı! Yastık altı altında yeni dönem / 02.03.22

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi dün itibariyle devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati altin.gov.tr sitesini ve yeni sistemin avantajlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Sistemde, Darphane Çeyrek Altın sistemi, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi, Banka Altın Değerleme Sistemi yer aldı. Vatandaşın altınları Tasarruf Mevduat Sigortası Fonu güvencesinde olacak. Vatandaşlar, Darphane tarafından üretilen ziynet altınlarını adet fark etmeksizin sisteme dahil olacak banka ve finans kuruluşlarında Çeyrek Hesap ya da Kazandıran Çeyrek Hesaplara yatırabilecek. Daha sonra istedikleri zaman, yeni tarihli aynı cins altını banka şubelerinden çekebilecek.