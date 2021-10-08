Altın yatırımcıları o saate kilitlendi! 3 altın yorumu gündem oldu: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? / 08.10.21

Sabah

Altın fiyatları, ABD’de açıklanacak kritik verisi öncesi ons tarafında sıkışık bant hareketini sürdürürken, gram tarafında ise 1 ayın zirvesine yönelim söz konusu oldu. Gram altın fiyatı, Eylül ayının son günlerinde başlayan yükselişle beraber 500-505 lira arasına yerleşti. Gram altın için 1 aylık zirve ise 508 lira düzeyinde bulunuyor. Gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kuru ile yön bulduğundan, ons altına göre baskılanmalardan daha az etkileniyor. 2021 yılının artık son aylarına girilirken altın yatırımcısının aklında hep aynı sorular var: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?