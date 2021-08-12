Altın yumruk Busenaz Sürmeneli: ‘Bu madalya Eren kardeşime gelsin’ / 12.08.21

Sabah

Tokyo'da kürsüde ay yıldızlı bayrağı dalgalandırırken gözyaşlarını tutamayan Milli Boksör Busenaz Sürmeneli, Türkiye'nin olimpiyat tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yarı final maçını kazandıktan sonra, "O yangınları çıkaranlar iyi bilsin; biz bir ölür bin diriliriz" sözleriyle ekran başındaki milyonların tüylerini diken diken eden Altın Yumruk Busenaz, ailesine ve ülkesine verdiği altın madalya sözünü de bileğinin gücüyle tuttu. Tarihe geçen milli sporcunun ailesi ve antrenörü ile konuşan SABAH, 'genetiğimizde spor' var diyen sporcu bir ailenin haklı gururuna tanıklık etti. Busenaz, kendisi gibi boksör olan ikiz kardeşi Tuğçenaz, ablası Tuğba ve erkek kardeşi Çınar ile birlikte memleketi Trabzonda yaşıyor. İkizinin de onlarca derecesi var. Annesi Songül eski tekvandocu, babası Ahmet eski futbolcu.