Altındağ provokasyonunda flaş gelişme: Çok sayıda gözaltı var... / 12.08.21

Sabah

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu Y.A ve A.M.A'nın parkta bulunan aydınlatma direğine vurarak zarar verdiğini gören 18 yaşındaki Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'in uyarması üzerine iki grup arasında tartışma çıkmış, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçaklanmıştı. Yalçın hayatını kaybederken, Güler yaralı olarak kurtulmuştu. Daha sonra Altındağ'da tehlikeli bir provokasyona imza atılmış, gerginlik tırmanmıştı. Emniyet olaylara karışan 76 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 38'inin daha önceden suç kaydı olduğu tespit edildi.