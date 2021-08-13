Altındağ'da hayatını kaybeden gencin babasından olaylara karşı birlik çağrısı! "Hep bir olmalıyız. Birlikten dirlik doğar" / 13.08.21

Sabah

Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'ın (18) babası Osman Yalçın, Altındağ ilçesinde yaşanan olaylara karşı birlik çağrısında bulundu. Baba Osman Yalçın, "Hep bir olmalıyız. Birlikten dirlik doğar. Devletimizi tutmalıyız, kaybetmemeliyiz" dedi. Dayı Bekir Acıelma ise "Biz, 'Gidip Suriyelinin aracını parçalayın, öbürüne vurun istemiyoruz. Biz böyle bir şey yapmak istemiyoruz.' dedik" ifadelerini kullandı...