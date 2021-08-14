Altındağ'daki olayda yaralanmıştı! İlk kez konuştu / 14.08.21

Sabah

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli 2 genç ile aralarında çıkan kavgada çocukluk arkadaşı Emirhan Yalçın'ı (18) kaybeden, kendisi ise yaralı kurtulan Ali Yasin Ülger (18), hastanede konuştu. Ülger, ilçede gerginliğe neden olan kavganın, karşı grubu küfürlü konuşmaları nedeniyle uyarmaları sonucu çıktığını söyledi. Ülger, "Bunun siyaset malzemesi yapılmasını istemiyoruz. 'Kardeşim' dediğim insanı yeni kaybettim. Tek isteğimiz şey, bizi rahat bıraksınlar, acımızı yaşayalım" dedi.