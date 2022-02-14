Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor / 14.02.22

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatinin açıkladığı yastık altı altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik 3 ayaklı sistemin detayları netleşti. Finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanacak. Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat ve teyit sistemi oluşturulacak. Bu yeni sistem dışında bir de ek olarak çeyrek hesabı uygulaması devreye girecek. Çeyrek katılım ve vadeli hesaplarını da 15 Marttan itibaren uygulamaya alınacak. Vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek.